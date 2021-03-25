الفتح يدعو الى عدم التعويل على الحكومة بإخراج القوات الامريكية

2021/03/25 | 13:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , ان الاستراتيجية الامريكية بشأن العراق هو بقاء قواتها الى امد طويل, مطالبا البرلمان بالضغط على الحكومة بشكل كبير لتنفيذ قرار البرلمان.وقال في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” تصريحات المسؤولين في الإدارة الامريكية بين مدة وأخرى سواء مسؤولي الخارجية او البنتاغون بشأن مصير تواجد القوات الامريكية في العراق تؤكد بأن تواجدهم امر ثابت لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية الامريكية في المنطقة ” .وأضاف ان ” قرار مجلس النواب الملزم للحكومة بإخراج القوات الامريكية بحاجة الى ضغط نيابي وشعبي لتنفيذه على الواقع وبجدولة حقيقية وليس كلام او تصريحات لاتسمن من جوع ” , مشيرا الى ان ” التعويل فقط على الحكومة لايجدي دون ضغط ” .وكان النائب عن كتلة السند الوطني حسين اليساري اعرب في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن أسفه لعدم تنفيذ قرار البرلمان ، داعيا الحكومة العراقية إلى اطلاع البرلمان على اسباب عدم تنفيذ القرار المتعلق بجدولة الانسحاب الأمريكي من العراق.



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