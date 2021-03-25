الصدر: انتشار الميليشيات في بغداد لم يكن بتنسيق مع الدولة

2021/03/25 | 13:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على الاستعراض العسكري لما وصفهم "إحدى الميليشيات" في بغداد.

وقال الصدر في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، "لقد لجأت إحدى المليشيات الى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار، فأقول:

أولًا: إن اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى.

ثانيًا: إن هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد المجاهد فعلى الحشد معاقبتها، وإلا فإعلان البراءة منها.

ثالثًا: إن في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار، ولذا تركنا قراره بيد المختصين من أهل المعرفة بأمور الاقتصاد لكن لا يجب أن يتضرر الشعب كثيرًا وخصوصًا مع وجود جشع وارتفاع أسعار في الأسواق فعلى الحكومة الحيلولة دون ارتفاع الأسعار ومعاقبة الفاعلين.

رابعًا: لعل تلك الميليشيا تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها..



كلا فالعنف خارج عن تعاطف الشعب فكفاكم عنفا وأذى..



وإياكم وكسر هيبة الدولة وخصوصًا أن استعراضكم لم يك بتنسيق معها.

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