2021/03/25 | 13:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا لا تستبعد نشر جيشها في اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا لا تستبعد نشر جيشها في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).