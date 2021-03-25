4 أغذية يجب تجنبها أثناء فترة الامتحانات

2021/03/25 | 13:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يوصي اختصاصيو التغذية العلاجية، الطلبة بتجنب تناول أغذية ‏معينة خلال فترة الامتحانات؛ لما لها من تأثير على الصحة ‏الجسدية والعقلية معًا.‏وحدد هؤلاء الاختصاصيون، وفقًا لموقع “ذا هيلث سايت” البريطاني، أربعة أنواع من هذه ‏الأغذية، التي يجب تجنبها قدر المستطاع.‏القهوة يفضل معظم الطلاب شرب القهوة بهدف البقاء متيقظين ومركزين، ولكن‎ ‎تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي ‏تساعد في إنتاج الطاقة عن ‏طريق منع المواد الكيميائية المنومة ‏التي ينتجها الجسم‎، ووفقًا لخبراء الصحة فإن قلة النوم التي ‏يسببها الكافيين قد ‏تؤدي إلى تعرض الجسم لبعض الأعراض ‏الحادة والمضاعفات الصحية المزمنة، مثل القلق وزيادة ضربات ‏القلب ‏والأرق.المقليات يمكن أن يكون للأطعمة المقلية بعض الآثار ‏السلبية الخطيرة ‏على الدماغ ولهذا من المهم ألا يتناولها الطلاب خلال أيام ‏الامتحان.‏ وأظهرت الدراسات أن الدهون المشبعة والكوليسترول يمكن أن ‏تمنع الدم من دخول الدماغ، مما يقلل من ‏قوته.



وعندما يكون ‏هناك تراكم لهذه المركبات لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي هذا إلى ‏أمراض ‏مزمنة مثل الخرفالدهون يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من ‏الدهون ‏المتحولة، فقد تؤدي إلى تقلص نشاط الدماغ وتقليل قوة المعالجة للدماغ، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، والذي بدوره يؤثر ‏على وظيفة ‏دماغ الطالب.



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