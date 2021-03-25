الصدر: إستعراض إحدى المليشيات في بغداد “أمر مرفوض” والحشد مطالب بالبراءة

2021/03/25 | 13:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن رفضه الاستعراض العسكري الذي قامت به إحدى المليشيات في العاصمة بغداد، فيما طالب الحشد الشعبي بالبراءة ومعاقبة هذه الجهة.

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