استهداف رتلين تابعين لقوات التحالف الاميركي جنوبي العراق

2021/03/25 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر امنية باستهداف رتلين لوجستيين تابعين لقوات التحالف الاميركي في جنوب العراق....

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