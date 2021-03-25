بشرى سارة للعراقيين.. الصحة تعلن موعد تلقيح المواطنين في المنازل

2021/03/25 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، موعد انطلاق الفرق الصحية لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا في المنازل....

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