الصدر : اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض

2021/03/25 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب ، امر مرفوض "، داعيا الحكومة الى منع وقوعه.وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / :" لقد لجأت احدى المليشيات الى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من اجل مطالب مثل صرف الدولار".واضاف :" ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة اخرى.وان هذه الجهة التي قامت بالاستعراض ، ان كانت تنتمي للحشد المجاهد فعلى الحشد معاقبتها، والا فاعلان البراءة منها"، مبينا :" ان في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار، لذا تركنا قراره بيد المختصين من اهل المعرفة بامور الاقتصاد "./ انتهى

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