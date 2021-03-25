2021/03/25 | 13:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، البنك المركزي العراقي باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من المصارف لمبادرة البنك المركزي العراقي.وذكرت الامانة في بيان، انه “جاء ذلك استنادا إلى توصيات اللجنة الفرعية لقروض البنك المركزي المنبثقة عن اللجنة العليا المختصة بوضع آلية لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة، بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، والإشراف عليها، بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي (القطاع الخاص) وتسهيل إجراءاتها”.و اضاف البيان انه “تقرر إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من صندوق الإسكان والمصرف العقاري، مدة القرض (۲۰) سنة مع إلغاء الفائدة البالغ مقدارها ( […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البنك المركزي بشأن القروض عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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