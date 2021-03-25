الصدر يغرد بشأن الاستعراض العسكري في بغداد وسعر صرف الدولار

2021/03/25 | 13:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على الاستعراض العسكري لأحدى “الميليشيات” في بغداد.وكتب الصدر على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “لقد لجأت إحدى المليشيات الى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار، فأقول: أولا : إن اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى.ثانيا : إن هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد المجاهد فعلى الحشد معاقبتها، وإلا فإعلان البراءة منها.ثالثا : إن في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار، ولذا تركنا قراره بيد المختصين من أهل […]

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