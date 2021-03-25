توجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى البنك المركزي

2021/03/25 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، البنك المركزي العراقي باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من المصارف لمبادرة البنك المركزي العراقي.

وذكرت الامانة في بيان انه “جاء ذلك استنادا إلى توصيات اللجنة الفرعية لقروض البنك المركزي المنبثقة عن اللجنة العليا المختصة بوضع آلية لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة، بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، والإشراف عليها، بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي (القطاع الخاص) وتسهيل إجراءاتها”.

و اضاف البيان انه “تقرر إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من صندوق الإسكان والمصرف العقاري، مدة القرض (۲۰) سنة مع إلغاء الفائدة البالغ مقدارها ( ۲ %) المحتسبة”، موضحاً ان “على القروض السابقة، بدءاً من تاریخ 29/11/2020، والمصرف الصناعي، مدة القرض (15) سنة مع فائدة مقدارها ( ۳ % ) على تلك القروض”.

وتابع البيان انه “تقرر ايضا اعتماد جدول الخطة الإئتمانية لمبادرة البنك المركزي للمحافظات كافة ( بحسب معياري الكثافة السكانية ونسبة الفقر )، فضلا عن اعتماد جدول توزيع الائتمانات لقروض مبادرة البنك المركزي بحسب المحافظات والقطاعات المشمولة (صناعي، إسكان، زراعي )”، لافتاً الى انه “تم أيضا اعتماد كفالة الموطنة رواتبهم في المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي سواء الملاك الدائم، أو عقودا، أو متقاعدين، أو منسوبي الأجهزة الأمنية، حيث سيعد توطين الراتب لدي أي من المصارف المجازة وحجز الوحدة السكنية كافيا لمنح القرض من دون الحاجة إلى كفيل آخر”.

واكد البيان انه “سيتم شمول المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأحكام الفقرة ( ي ) من المادة ( ۲ ) من آليات الإقراض المبلغة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في ٢٩/١١/٢٠٢٠”.

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