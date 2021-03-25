العراق يحقق 5 مليارات دولار من ايرادات شباط النفطية

2021/03/25 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الخميس، الاحصائية النهائية لصادارات شهر شباط الماضي، فيما اشارت إلى ان الإيرادات بلغت 5 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت ( 82 ) مليوناً و( 877 ) الفاً و( 757 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (5) مليارات و(13 ) مليون دولار و(13) الف دولار".

واضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 79 ) مليوناً و (105) آلاف و( 329 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (4) مليارات و(800) مليون و (509) آلاف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(772) الفاً و(428) برميلا بايرادات بلغت (212) مليوناً و(504) آلاف و(631) دولاراً "، موضحة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60.487) دولاراً".

واشارت الى اأ "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

وذكرت الوزارة في بيانها أن "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية خلال شهر شباط الماضي حققت ايراداً كلياً بلغ (199) مليوناً و(332) ألفاً و(290) دولاراً".

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