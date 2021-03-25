موقع “أكسيوس” الأميركي: معظم الناخبين الإسرائيليين يريدون إزاحة نتنياهو من منصبه

2021/03/25 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال موقع “أكسيوس” الأميركي، إن فرص كتلة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تزال أقل بقليل من الفوز بأغلبية واحد وستين مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.

واكد الموقع أن النتائج تُظهر أن معظم الناخبين الإسرائيليين يريدون إزاحة نتنياهو من منصبه، غير أنه لا يمكنهم الاتفاق على بديل..



وإذا ما استمرت النتائج بهذه الوتيرة، فستكون هذه المرة الرابعة خلال عامين التي يفشل فيها نتنياهو في الحصول على دعم كافٍ لتشكيل حكومة يمينية مستقرة، وهذا يعني على الأرجح، تواصل الأزمة السياسية الإسرائيلية المطولة، واستمرار محاكمة نتنياهو بالفساد.

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