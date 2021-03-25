مفوضية الانتخابات: نتابع مواقع وتصريحات الأحزاب المسجلة وسجلنا مخالفات

2021/03/25 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات متابعتها تمويل وتسليح الأحزاب المسجلة لديها إضافة الى رصد مواقعها الإلكترونية، مؤكدة تسجيل مخالفات لدى بعض الأحزاب.

وذكرت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ان سبعين في المئة من عملها يتركز على متابعة ومراقبة الاحزاب المسجلة، وأشارت الى إن عدد الاحزاب المجازة بلغ مئتين وتسعة وأربعين، فيما بلغ عدد الأحزاب في قيد التسجيل أربعة وستين ، كما تمَّت المصادقة على ثلاثين تحالفاً سياسياً خمسة منها جديدة فقط.

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