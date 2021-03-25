عبد المهدي: عدم انسحاب القوات الأميركية هو بالضد من مصالحنا

2021/03/25 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تصريحات مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط السابق ديفيد شنكر الواردة في صحيفة” ذي هيل” المتعلقة بضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق.

وعلق عبد المهدي على نقطتين أساسيتين بخصوص تصريحات شنكر تتعلق الأولى بأن البلاد ستسقط بيد إيران في حال انسحاب القوات الأميركية والثانية إن تصويت البرلمان العراقي على اخراج القوات الأجنبية غير ملزم، قائلا إن الحديث عن سقوط العراق بيد طهران فيه إشكالات كثيرة كونه يخالف الأساس الذي دعيت من أجله القوات الاجنبية وهو محاربة داعش وتدريب القوات العراقية ولا شيء غير ذلك، فيما أوضح أن الحديث عن تصويت مجلس النواب العراقي بأنه غير ملزم قال عبد المهدي قد يكون التصويت بمفرده غير ملزم باعتباره قرارا وليس قانونا إلا أنه جاء تعزيزا لقرار حكومي لمنحه شرعية أخلاقية وسياسية وهذا يعد أعلى وسائل التعبير الدستورية عن الإرادة الوطنية.

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