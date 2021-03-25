استهداف رتل ثاني تابع للتحالف بعبوة ناسفة في بغداد

2021/03/25 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بانفجار عبوة

ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع

للتحالف الدولي في بغداد.

وقال المصدر ان "عبوة ناسفة انفجرت على

رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن

مقتربات ناحية اليوسفية".

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