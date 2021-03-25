شرطة صلاح الدين تعتقل 32 متهماً وتعثر على قنبرة هاون

2021/03/25 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، اعتقال عدد من المتهمين بقضايا متنوعة والعثور على قنبرة هاون.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شرطة صلاح الدين شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء”، مشيرة الى “القبض على (32) متهما بمواد قانونية مختلفة”.

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