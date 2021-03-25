النفط العراقية: 5 مليارات دولار قيمة الصادرات خلال شهر فبراير

2021/03/25 | 13:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر فبراير/ شباط 2021م، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام، وفقاً لبيان لوزارة …

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