الصدر يعلق على استعراض “ربع الله” في بغداد

2021/03/25 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سياسية

منذ 25 دقيقة

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علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على استعراض “ربع الله” في العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس.

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