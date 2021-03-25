2021/03/25 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت صباح يوم الخميس، مجموعة مسلحة تحمل اسم "ربع الله" بسيارات رباعية الدفع في مناطق مهمة وسط العاصمة بغداد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورا تظهر العشرات من السيارات المحملة بالمسلحين، وهي تتجول في مناطق الكرادة والجادرية والدورة وطريق محمد القاسم وبالقرب من وزارة الداخلية، مع أسلحة متنوعة.

ولم تعلق الحكومة العراقية أو أجهزة الأمن حتى الآن على هذه التطورات.

من جانبه اصدر السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بيانا، دعا فيه، الحيلولة لعدم اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب منها مثلا صرف الدولار لافتا الى ان الجهة التي قامت بالاستعراض ان كانت تنتمي للحشد الشعبي فعلى الحشد معاقبتها، والا باعلان البراءة منها بحسب تعبيره.

واضاف: ان العنف خارج تعاطف الشعب محذرا من كسر هيبة الدولة خاصة ان الاستعراض لم يتم بالتنسيق معها، مشيرا الى ان الحكومة عليها الحيلولة دون ارتفاع الاسعار ومعاقبة الفاعلين.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاميع مسلحة تستعرض قوتها وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجاميع مسلحة تستعرض قوتها وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).