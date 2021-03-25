2021/03/25 | 13:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 9221 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 8861 حالة في إحصائية أمس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 393 مقابل 401 أمس.وحسبما جاء في التحديث اليومي للمركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات وصلت إلى 4 ملايين و492692، منها 96612 حالة وفاة.وبلغ إجمالي المتعافين من كوفيد-19، 4 ملايين 109281 شخصا، بعد تماثل 10881 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 286799 حالة نشطة.وشهد عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل إلى 1781 بعدما كان 1431 أمس، مع تراجع عدد الوفيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل 9221 إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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