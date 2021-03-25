الحكمة يعلّق على انتشار

2021/03/25 | 13:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّق عضو المكتب السياسي في تيار الحكومة بليغ أبو كلل، على الاستعراض العسكري الذي شهدته بغداد من قبل إحدى الفصائل المسلحة.

وقال أبو كلل في تدوينة عبر تويتر ورصدها "ألترا عراق"، "تساؤل: تُرى لماذا لا نرى قطعات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب...



إلى آخره، يجوبون بغداد بأسلحتهم ويخيفون الناس؟!".

وأضاف، "لماذا لا نرى حشد العتبات يفعل ذلك؟! ما دخل العسكر والسلاح بالموازنة وسعر الصرف؟!".

وفي تطوّر سريع وغير مفهوم، ظهرت حركة "ربع الله" في أول ظهور مسلّح في شرق العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس، بشكل مفاجئ ودون سابق أنظار، فيما أظهرت صور للحركة وهم مسلحون ويستقلون عجلات عسكرية ومدنية، ويقرأ أحدهم بيان وسط إحدى شوارع مناطق شرق القناة في العاصمة بغداد.

وألقى المسلحون بيانًا بحسب المنصات المقربة من الفصائل، طالبت من خلاله "إقرار الموازنة، وإعادة صرف الدولار إلى التسعيرة السابقة".

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