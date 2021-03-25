الحكمة يعلّق على انتشار

علّق عضو المكتب السياسي في تيار الحكومة بليغ أبو كلل، على الاستعراض العسكري الذي شهدته بغداد من قبل إحدى الفصائل المسلحة.
وقال أبو كلل في تدوينة عبر تويتر ورصدها "ألترا عراق"، "تساؤل: تُرى لماذا لا نرى قطعات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب...
إلى آخره، يجوبون بغداد بأسلحتهم ويخيفون الناس؟!".
وأضاف، "لماذا لا نرى حشد العتبات يفعل ذلك؟! ما دخل العسكر والسلاح بالموازنة وسعر الصرف؟!".
وفي تطوّر سريع وغير مفهوم، ظهرت حركة "ربع الله" في أول ظهور مسلّح في شرق العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس، بشكل مفاجئ ودون سابق أنظار، فيما أظهرت صور للحركة وهم مسلحون ويستقلون عجلات عسكرية ومدنية، ويقرأ أحدهم بيان وسط إحدى شوارع مناطق شرق القناة في العاصمة بغداد.
وألقى المسلحون بيانًا بحسب المنصات المقربة من الفصائل، طالبت من خلاله "إقرار الموازنة، وإعادة صرف الدولار إلى التسعيرة السابقة".
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