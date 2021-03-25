الاقتصادية النيابية: سنطرح موازنة تكميلية اذا بقيت اسعار النفط بمستوياتها الحالية

2021/03/25 | 13:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية علي اللامي، الخميس، بأنه سيتم طرح موازنة تكميلية بعد اشهر اذا بقية اسعار النفط بمستوياتها الحالية.وقال اللامي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اسعار النفط الحالية تتراوح حاليا من 65-70 دولار للبرميل الواحد وهي متذبذبة وغير مستقرة اي انها تخفض وتعود للارتفاع خلال ساعات لكن الوضع العام بان الانخفاض ليس كبير”.واضاف اللامي،ان” اذا بقيت اسعار النفط بمستوياتها الحالية وهي اعلى من معدل سعر النفط المحدد في الموازنة سيدفع الحكومة بعد اشهر الى طرح موازنة تكميلية لانه ستكون زيادة في الايرادات وسيتم توزيعها من قبل مجلس النواب كما جرت العادة في السنوات الماضية التي تشهد اسعار النفط ارتفاعات”.واشار الى ان” اسعار النفط ستبقى غير ثابتة بسبب تداعيات جائحة كورونا لفترة من الزمن خاصة وان تاثيرها مباشر وواضح في اقتصاديات اغلب دول العالم لكن بالمجمل التغيرات في الاسعار سواء الارتفاع او الانخفاض لن تكون كبيرة في الامد القريب”.وكان مجلس النواب حدد سعرالبرميل في موازنة 2021 عند 45 دولار فيم بلغت اسعار النفط قرابة 70 دولار في الايام الماضية.انتهى/ 25 ف

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