الإعمار والإسكان تبحث مع تفعيل العمل المشترك بين العراق والأردن

2021/03/25 | 14:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحثت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نازنين محمد وسو، مع وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى كسبي، آليات التعاون المشترك بين الوزارتين.وأكد الجانبان، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ضرورة تفعيل العمل في قطاعات السكن والطرق والجسور والبنى التحتية، فضلاً عن مناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي جمع وفود العراق …

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