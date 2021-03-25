ضربة موجعة لبرشلونة بخصوص فاتي

2021/03/25 | 14:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نقل “راديو كتالونيا” خبرا صادما يفيد باحتمالية حاجة نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب أنسو فاتي لعملية جراحية ثالثة، حيث لم يتعاف بعد من إصابته، وبهذا يمكن أن ينتهي موسمه.وبحسب إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن الغضروف المفصلي لفاتي لم يلتئم، مما قد يجبره على الخضوع لجراحة جديدة، وينتهي موسمه سواء مع البارسا أو المنتخب الإسباني الذي اختار اللعب له في اليورو أو الأولمبياد.وتعرض فاتي لإصابة في نوفمبر 2020 في غضروف القدم.وكان هذا الشهر، مارس 2021، هو الموعد المبدئي الذي أعلن لعودة فاتي مرة أخرى إلى الملاعب عند خضوعه للعملية الجراحية في نوفمبر.وتم تصنيف نجم برشلونة البالغ […]

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