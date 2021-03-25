البورصة: 7 مليار دينار قيمة تداولات الاسبوع الجاري

2021/03/25 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الخميس، تنظيمه اربع جلسات تداول خلال الاسبوع الجاري.

وقال السوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر اذار 2021 أربع جلسات تداول من يوم الاثنين المصادف 22/03/2021 الى يوم الخميس المصادف 25/03/2021".

واضاف أن خلال الاسبوع جرى تداول 16 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على 601.34 نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 586.50 نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره 2.53% عن اغلاقه في اول الجلسة.

نُفذت خلال الأسبوع أكثر من 3000 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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