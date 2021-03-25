2021/03/25 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادانتهت قبل قليل الجولة الاولى من انتخابات الخبراء في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن لجولة الاولى من انتخابات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اسفرت عن فوز كل من خليل ياسين بـ17 صوتاً ورعد حمودي 14 صوتاً وابراهيم خليل بـ14 صوتاً.واضاف أن مهدي شواي وسعد عيد الحميد وعلاء جابر، حصدوا 13 صوتاً وسيتم اختيار اثنين منهم ليكتمل عقد الخبراء.وتستمر الانتخابات على مدار يومين لاختيار اعضاء الجمعية العمومية للجنة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على نتائج انتخابات الخبراء في الأولمبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على نتائج انتخابات الخبراء في الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).