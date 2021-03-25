العمل تعلن انجاز الإجراءات الفنية والإدارية لدفعة راتب المعين المتفرغ

2021/03/25 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن انجاز الإجراءات الفنية والإدارية لدفعة راتب المعين المتفرغ لشهر آذار، مبينة انه سيتم الإعلان عن موعد الصرف حال وورد الاشعار.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبداللطيف محمد، تابع أقسام هيئة تكنولوجيا المعلومات والتدقيق للاطلاع على إكمال الإجراءات الفنية والإدارية لدفعة راتب المعين لشهر اذار”، مبينا ان “ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي”.واكد التميمي بحسب البيان، ان “الهيئة أكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية لدفعة رواتب المعين المتفرغ لشهر آذار ضمن عام 2021، وإرسال الكتب الرسمية للمصارف المخولة بالصرف وبانتظار الاشعار إذ سيتم الإعلان عن موعد الصرف حال وورد الاشعار”.وأشارت الوزارة إلى ان “الوزير الركابي في متابعته مستمرة مع الهيئة ووزارة المالية لإكمال الصرف قبل موعد الصرف لأهمية فئة ذوي الاعاقة وكونهم فئة تحتاج الرعاية والمتابعة المستمرة وضرورة تسهيل وتبسيط معاملات المواطنين بعيدا عن الاجراءات الروتينية”، موضحا ان “هذا ما تسعى الهيئة الى تحقيقه ضمن ستراتيجية عملها من خلال توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام قانون رقم (38) لسنة 2013”.



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