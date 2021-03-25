حقيقة استهداف ارتال التحالف الدولي في بابل

2021/03/25 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، حقيقة استهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي في محافظة بابل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "لا يوجد اي استهداف لارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي في محافظة بابل".وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت وسائل اعلام محلية، خبر مفاده استهداف رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في الحلة".

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