2021/03/25 | 14:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تسجيل 601 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 393، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحصوصات: (6060 فحوصات جديدة)

• (2106) اربيل

• (1399) السليمانية

• (2243) دهوك

• (16) حلبجة

• (296) كرميان

• (0) رابرين

•

2.



الاصابات: (601 اصابة جديدة)

• (188) اربيل

• (158) السليمانية

• (216) دهوك

• (2) حلبجة

• (37) كرميان

• (0) رابرين

•

3.



الشفاء: (222 حالات شفاء )

• (57) اربيل

• (60) السليمانية

• (87) دهوك

• (1) حلبجة

• (8) كرميان

• (9) رابرين

•

4.



الوفيات: (5 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت، ايضا، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لأية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).