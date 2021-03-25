محافظ نينوى يشيد بدور الحشد الشعبي في بسط الأمن واعمار المحافظة

2021/03/25 | 14:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ثمن محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، دور الحشد الشعبي في بسط الأمن والمشاركة بإعادة الإعمار في المحافظة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “محافظ نينوى نجم الجبوري وقائد العمليات وقائد الشرطة وعدد من المسؤولين المحليين في المحافظة استقبلوا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.وثمن الجبوري “دور الحشد الشعبي في عمليات التحرير وبسط الامن والإسهام بإعادة إعمار المدينة بعد أن دمرها الإرهاب”.هذا ووصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الى محافظة نينوى لتفقد المناطق المحررة والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا.



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