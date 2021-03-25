تعليق غريب من العمليات المشتركة حول استعراض 'ميليشيا مسلحة' في بغداد!

2021/03/25 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، انها تفاجات من استعراض مسلح لـ "ميليشيا" في بغداد، وانا علمت بالامر من منصات التواصل الاجتماعي.

واضاف المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، في تصريح تابعه NRT عربية، (25 اذار 2021)، ان "المظاهر المسلحة في بغداد انتهت وتم انطلاق جهدا أمنيا لتحديد أسباب انتشار المسلحين".

وتابع، "تفاجأنا من المقاطع الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبدأنا اتصالاتنا"، مؤكداً أن "المظاهر المسلحة انتهت وقيادة العمليات في بغداد قامت باللازم".

واشار الخفاجي الى ان "الجهد الاستخباري والأمني بدا لمعرفة الأسباب"، مبينا أن "الساعات القادمة ستشهد صدور تصريح أو بيان حول ما حدث".

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