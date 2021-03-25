محافظ نينوى: الحشد الشعبي سيطلق حملة خدمية في أيمن الموصل

2021/03/25 | 14:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، أن الحشد الشعبي سيطلق حملة خدمية كبرى لإعادة الحياة للجانب الأيمن من مدينة الموصل.وقال الجبوري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه ” تم الاتفاق مع الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي على إطلاق حملة خدمية كبيرة لرفع الركام والأنقاض والإسهام بفتح الطرق في الجانب الأيمن من الموصل”.وأضاف أنه “سيتم الإفادة من الخبرة الفنية والآليات الثقيلة والخدمية التي تمتلكها مديرية الهندسة العسكرية لإعادة الحياة لمدينة الموصل بعد أن دمرها الإرهاب”.



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