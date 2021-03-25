السفيرة الأمريكية في لبنان: ألم يحن وقت تشكيل حكومة؟

2021/03/25 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت السفيرة الأمريكية في بيروت اليوم الخميس، السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا في تصريحات تلفزيونية بعد لقائها بالرئيس اللبناني ميشال عون: “بعد ما يقرب من ثمانية أشهر دون حكومة…ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب؟”.

وانضمت شيا إلى المسؤولين الأجانب الذين يحثون القادة المنقسمين، على الاتفاق على حكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي، الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.

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