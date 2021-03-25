اقليم كوردستان يمدد تعطيل دوام المدارس

2021/03/25 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن تمديد تعطيل دوام المدراس في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس، انه ووفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا، ووفقا للاجتماع المنعقد اليوم الخميس الموافق الـ 25 من شهر اذار وبحضور وزرير ووكيل وزير التربية والمدراء العامون في الوزراة) ونتيجة لزيادة عدد الاصابات والوفيات بكورونا، تقرر ما يلي:

1- عدا المرحلة الـ 12 الاعدادي والمعاهد المرتبطة بوزارة التربية ( الحكومية والاهلية)، فأن جميع المراحل تعلق الدوام الى الـ 8 من شهر نيسان المقبل، وسيكون حضور الطلبة لاداء امتحانات الفصل الاول و امتحانات الـ ( 20 درجة) التحريرية للفصل الثاني في المدارس الحكومة والاهلية.



بعدها ستقيّم اللجنة العليا لمواجهة كورونا الوضع الصحي في الاقليم.

2-جميع المدارس التي اجرت امتحانات الفصل الاول وامتحانات الـ (20) درجة، يتم تمديد تعطيل الدوام فيها الى الـ 8 من شهر نيسان المقبل.

PUKMedia ترجمة

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