اللجنة المالية تهاجم 'سيادة الفصائل' .. وتصدر تعليقا

2021/03/25 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان البيئة العراقية ما زالت طاردة للاستثمار، في ظل سيادة الفصائل المسلحة بدلا من القانون.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لـ NRT عربية، (25 اذار 2021)، إن "الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في العراق و التدخلات الكثيرة وحالات الابتزاز التي يتعرضون لها المستثمرون أدت إلى نفورهم ومن تبقى في البلد المستثمر العراقي ولاقانون يحميه وهم يتعرضون للأذى بسبب الخلافات السياسية مادفع بالعديد منهم إلى تصفية أعماله داخل العراق والهاب إلى دول أخرى".

وأضاف أن "اي استثمار ناجح في العالم يحتاج إلى سيادة القانون وليس سيادة فصائل وسيادة غيرها".

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