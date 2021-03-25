عاجل: الصحة تعلن عن وصول الدفعة الاولى من لقاح كورونا الى العراق

2021/03/25 | 14:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الاولى من لقاح فيروس كورونا الى العراق، مؤكدا ان توزيعه سيتم عبر البوابة الالكترونية.وقال البدر في تصريح صحفي ان “وزارة الصحة تعلن وصول لقاح كوفاكس والبالغة 336 الف وهي جزء من دفعات كبيرة ستصل الى العراق تباعاً والمباشرة بالتوزيع على دوائر الصحة ستكون من اليوم”.وأضاف ان “اللقاح فعال على عكس ما اشيع وبتأكيد من منظمة الصحة العالمية”، مبينا ان “توزيع اللقاح سيكون عبر بوابة الكترونية لإتاحتها بكل سهولة للمواطنين”.وأكد البدر ان “مؤشر الوضع الوبائي للاصابات خطير جدا مما يستعدي الالتزام بالاجراءات الوقائية”.

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