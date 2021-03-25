تحطُّم مقاتلة تابعة للبحريَّة البريطانيَّة

2021/03/25 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

تحطَّمت، اليوم الخميس، طائرة عسكرية بريطانية من طراز "هوك تي 1"، بالقرب من قاعدتها الجوية في كورنوال جنوب غرب إنجلترا.

وذكرت وسائل إعلامية أن "أفراد طاقم الطائرة نجوا جميعهم من الحادث بعد أن تمكنوا من القفز".

وأضافت أن "خدمات الطوارئ وصلت إلى موقع تحطم الطائرة".

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