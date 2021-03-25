2021/03/25 | 14:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الاولى من لقاح فيروس كورونا الى العراق، مؤكدا ان توزيعه سيتم عبر البوابة الالكترونية.وقال البدر في تصريح صحفي ان “وزارة الصحة تعلن وصول لقاح كوفاكس والبالغة 336 الف وهي جزء من دفعات كبيرة ستصل الى العراق تباعاً والمباشرة بالتوزيع على دوائر الصحة ستكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن عن وصول الدفعة الاولى من لقاح كورونا الى العراق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن عن وصول الدفعة الاولى من لقاح كورونا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).