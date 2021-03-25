مصرف الرشيد يعلن إطلاق دفعة ثانية من الأموال: توجهوا إلى المصارف ومكاتب الدفع

2021/03/25 | 14:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، إطلاق الوجبة الثانية لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

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ودعا المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اذار 2021)، "المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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