هيئة قناة السويس: حركة الملاحة “معلقة موقتا” حتى تعويم السفينة

2021/03/25 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – أعلنت هيئة قناة السويس الخميس تعليق حركة الملاحة “موقتا” حتى الانتهاء من تعويم ناقلة الحاويات الضخمة التي تعيق تدفق السفن منذ صباح الأربعاء.وقال المتحدث باسم الهيئة جورج صفوت إن “13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال (آتية من المتوسط)….بالانتظار في منطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل […]

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