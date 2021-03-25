2021/03/25 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت خلية الخبراء التكتيكية، اليوم الخميس، أن حركة “ربع الله” انسحبت من شوارع بغداد في الساعة الواحدة ظهرا، فيما اشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اعلن حالة الطوارئ.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان رسمي..



هذا ما فعله “ربع الله” اليوم في بغداد المركز الخبري الوطني.

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