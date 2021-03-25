الرشيد يطلق الوجبة الثانية من السلف لمنتسبي الدفاع والداخلية

2021/03/25 | 14:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة الثانية لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان “المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام المبلغ”.وأضاف أن “العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.

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