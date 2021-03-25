انتخاب خمسة

2021/03/25 | 14:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أسفرت نتائج المؤتمر الإنتخابي لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقي بعد فرز الأصوات الحاسمة للشخصيات المميزة (الخبراء) وعددها 18 مرشحاً لمنصب الخبير واختيار خمسة منهم لعضوية الجمعية العمومية، عن فوز كل من رعد حمودي 14 صوتاً، وخليل ياسين 17 صوتاً، وإبراهيم خليل ابراهيم 14 صوتاً ومهدي شواي 15 صوتاً وعلاء جابر 16 صوتاً.

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