العمليات المشتركة تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الاستثناءات من حظر التجوال

2021/03/25 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة عن تفاصيل جديدة بشأن الاستثناءات من حظر التجوال.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن الباجات الصادرة من قيادة العمليات سيتم تمديد العمل بها اثناء فترات الحظر خلال الاسبوع المقبل، نافيا منح باجات الاستثناء” لغير مستحقيها من إعلاميين وغيرهم من الفئات التي تتطلب طبيعة عملهم الحصول عليها.

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