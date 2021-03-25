مقتدى الصدر: انتشار الميليشيات في العاصمة “مرفوض” وعلى الحكومة والحشد معاقبة تلك الجهة

2021/03/25 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من انتشار ما اسماها بالميليشيات في شوارع العاصمة ، مطالبا الحكومة وهيئة الحشد الشعب معاقبة تلك الجهة او اعلان البراءة منها.

وقال الصدر في تغريدة، ان احدى الميليشيات لجأت الى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة بغداد بغية كسب تعاطف الشعب حول مسالة ارتفاع سعر الدولار الا انها تحاول كسر هيبة الدولة، مشيرا الى ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض وعلى الحكومة التصدي له، وأضاف الصدر إن الجهة التي قامت بالاستعراض كانت تنتمي للحشد وهو مطالب بمعاقبتها،

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