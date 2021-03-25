النزاهة: صدور5 أحكام بحق مسؤولين حكوميين

2021/03/25 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة خمسة أحكامٍ حضوريَّةٍ بحق مسؤولين حكوميّين ومستثمر، شملت وزير الكهرباء الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد ومدير حساباتٍ بوزارة التربية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ان القرارات جاءت على خلفيَّة قضايا تتعلق بتهم التسبُّب بتدنّي مُستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّـة، وأخذ مبالغ مقابل إكمال منح الإجازات الاستثماريَّة وتلقي رشى مقابل تمرير عقد التأمين الصحي في وزارة التربية، مبينة ان المحكمة أصدرت حكماً بالحبس مُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير حسابات الموازنة في وزارة التربية، وحكماً بحبس أحد المُستثمرين مُدَّة سنتين بتهمة التوسُّط لأخذ مبالغ ماليَّة لأحد المسؤولين في هيئة استثمار بغداد، في حين أصدرت حكما بالإفراج عن وزير الكهرباء الأسبق وحكمين آخرين مماثلين بحق رئيس هيئة استثمار بغداد.

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