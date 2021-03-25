2021/03/25 | 15:05 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز ظافر عبد الامير بعضوية الجمعية العامة للجنة الاولمبية وجولة ثانية بين مصطفى علك وقاسم الواسطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/25 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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