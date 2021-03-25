العراق يتسلم أولى وجبات مرفق كوفاكس من لقاح كورونا

2021/03/25 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يتبع..

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