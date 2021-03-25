تسجيل 601 إصابة جديدة بكورونا في كردستان

2021/03/25 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 601 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفاة 5 مصابين.وقالت الوزارة في بيان، إن “حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت تسجيل 601 اصابة جديدة في عموم اقليم كردستان”.وأشارت إلى “وفاة 5 مصابين (2 في أربيل و2 في دهوك و1 […]

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